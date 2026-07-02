Νέες συλλήψεις για ναρκωτικά μέσα σε σχολείο: Ανήλικος μεταξύ των κατηγορουμένων
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Τρεις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε Γυμνάσιο της Ναυπάκτου, όπου αστυνομικοί εντόπισαν ποσότητες κάνναβης, ενώ ένας από τους κατηγορούμενους φέρεται να αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του.
Τρεις συλλήψεις σε Γυμνάσιο για κατοχή ναρκωτικών– Ανήλικος μεταξύ των κατηγορουμένων
Σε Γυμνάσιο της Ναυπάκτου πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (1/7) αστυνομική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη δύο ανδρών και ενός ανήλικου, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.
Η επιχείρηση έγινε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας, με τη συνδρομή στελεχών του Τμήματος Τροχαίας Ναυπακτίας και του αστυνομικού σκύλου Sporty με τον συνοδό του.
Πεζή καταδίωξη μετά την προσπάθεια διαφυγής
Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει το agriniopress, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους τρεις κατηγορούμενους μέσα στον χώρο του σχολείου και επιχείρησαν να τους υποβάλουν σε έλεγχο.
Οι τρεις φέρονται να επιχείρησαν να διαφύγουν, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει πεζή καταδίωξη. Ένας από αυτούς συνελήφθη επί τόπου, ενώ, σύμφωνα με την αστυνομία, προέβαλε αντίσταση κατά τη διάρκεια της σύλληψής του.
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Κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης
Οι δύο συγκατηγορούμενοί του εμφανίστηκαν αργότερα στο Αστυνομικό Τμήμα Ναυπακτίας, όπου και συνελήφθησαν.
Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν στους χώρους του Γυμνασίου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 2,5 γραμμάρια κάνναβης. Επιπλέον, σε μοτοσικλέτα που ανήκε σε έναν από τους κατηγορούμενους βρέθηκαν ακόμη 2,7 γραμμάρια κάνναβης, τα οποία επίσης κατασχέθηκαν.
Είχε συλληφθεί και στο παρελθόν
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ένας από τους κατηγορούμενους είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές πριν από περίπου επτά μήνες.
Τότε είχε συλληφθεί στη Ναύπακτο για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών μέσα σε Λύκειο, κατά την οποία είχαν εντοπιστεί και κατασχεθεί 14 συσκευασίες κοκαΐνης.
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