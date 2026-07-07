Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων: Σενάρια για τη μείωση του αριθμού στις κλίμακες – Πότε θα ληφθούν οι αποφάσεις

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Στο τραπέζι παραμένει ο εξορθολογισμός της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, χωρίς όμως να εξετάζεται σήμερα η μείωση των κλιμακίων, σύμφωνα με όσα αναφέρει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) παραμένει στο επίκεντρο της συζήτησης για ενδεχόμενες παρεμβάσεις στις συντάξεις, με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να ξεκαθαρίζει ότι δεν εξετάζεται, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, η μείωση των κλιμακίων της εισφοράς από οκτώ σε τέσσερα, όπως έχει αναφερθεί σε σχετικά δημοσιεύματα.

Παράλληλα, η κυβέρνηση αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο μελλοντικών αλλαγών, επισημαίνοντας ότι ο εξορθολογισμός της ΕΑΣ αποτελεί στόχο, όταν οι δημοσιονομικές συνθήκες το επιτρέψουν.

Δεν επιβεβαιώνονται τα σενάρια για τα κλιμάκια

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, η πληροφορία ότι εξετάζεται η μείωση των κλιμάκων της ΕΑΣ από οκτώ σε τέσσερα δεν προέρχεται από το υπουργείο και αποτελεί δημοσιογραφικό σενάριο.

Την ίδια στιγμή, σημείωσε ότι η κυβέρνηση θεωρεί την ΕΑΣ έναν μνημονιακό φόρο που χρήζει εξορθολογισμού, ωστόσο η υλοποίηση οποιασδήποτε παρέμβασης θα εξαρτηθεί από την πορεία των δημόσιων οικονομικών. Όπως ανέφερε, εξετάζονται διαφορετικά σενάρια ενίσχυσης των κοινωνικών ομάδων στο πλαίσιο των ανακοινώσεων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με τους συνταξιούχους να περιλαμβάνονται μεταξύ αυτών.

Η υπόθεση στο Ελεγκτικό Συνέδριο

Σημαντικό ορόσημο για το θέμα, σύμφωνα με το enikonomia, αποτελεί η πιλοτική δίκη που έχει οριστεί για τις 7 Οκτωβρίου 2026 στο Ελεγκτικό Συνέδριο και αφορά αίτημα συνταξιούχου σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της ΕΑΣ.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαδικασίας, συνταξιούχοι που επιβαρύνονται με υψηλές κρατήσεις ζητούν η εισφορά να υπολογίζεται με τρόπο αντίστοιχο της φορολογίας, δηλαδή μόνο στο τμήμα της σύνταξης που υπερβαίνει κάθε κλιμάκιο και όχι στο συνολικό ποσό, όπως εφαρμόζεται σήμερα.

Πιθανές εξελίξεις μέσα στο 2027

Σύμφωνα με πληροφορίες, εφόσον από την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου προκύψουν νέα δεδομένα, δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν αλλαγές στην αρχιτεκτονική της ΕΑΣ μέσα στο 2027.

Τότε αναμένεται να εξεταστεί αν θα τροποποιηθεί ο τρόπος υπολογισμού της εισφοράς και κατά πόσο οι κρατήσεις που επιβάλλονται στους συνταξιούχους θα μειωθούν.

Πώς διαμορφώνεται σήμερα η ΕΑΣ

Με το ισχύον καθεστώς, η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων επιβάλλεται κλιμακωτά, με ποσοστά που ξεκινούν από 3% για συντάξεις από 1.468 έως 1.783 ευρώ και αυξάνονται προοδευτικά.

Οι κρατήσεις ανέρχονται σε 6%, 7%, 9%, 10%, 12%, 13% και 14%, με το ανώτατο ποσοστό να εφαρμόζεται στις συντάξεις από 3.671 ευρώ και άνω, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο.