Αεροπορικά ταξίδια: Τι αλλάζει στα δικαιώματα των επιβατών – Οι νέοι κανόνες της ΕΕ

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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε νέο πλαίσιο για τα δικαιώματα των αεροπορικών επιβατών, με διατήρηση των αποζημιώσεων και νέες εγγυήσεις για χειραποσκευές, οικογένειες και άτομα με αναπηρία.

Τα δικαιώματα των αεροπορικών επιβατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύονται μετά την έγκριση νέων κανόνων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι οποίοι προβλέπουν πρόσθετες εγγυήσεις για όσους ταξιδεύουν αεροπορικώς.

Το νέο πλαίσιο διατηρεί το ισχύον καθεστώς αποζημιώσεων για καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, ενώ εισάγει αλλαγές που αφορούν τις χειραποσκευές, τη διαφάνεια στις κρατήσεις και την προστασία ευάλωτων ομάδων.

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Οι ρυθμίσεις έρχονται σε μια περίοδο όπου η αεροπορική κίνηση στην Ευρώπη καταγράφει ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με στόχο να ενισχυθεί η προστασία των επιβατών απέναντι σε προβλήματα που μπορεί να προκύψουν πριν ή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Αποζημιώσεις και επιστροφή χρημάτων

Οι επιβάτες εξακολουθούν να διατηρούν το δικαίωμα αποζημίωσης όταν η πτήση τους καθυστερεί περισσότερο από τρεις ώρες, ακυρώνεται χωρίς την απαιτούμενη προειδοποίηση ή δεν τους επιτρέπεται η επιβίβαση.

Τα ποσά των αποζημιώσεων παραμένουν αμετάβλητα, στα 250 ευρώ για πτήσεις έως 1.500 χιλιόμετρα, 400 ευρώ για πτήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 1.500 χιλιομέτρων και για άλλες πτήσεις έως 3.500 χιλιόμετρα, καθώς και 600 ευρώ για πτήσεις μεγαλύτερων αποστάσεων. Παράλληλα, οι αεροπορικές εταιρείες εξακολουθούν να υποχρεούνται να παρέχουν γεύματα, αναψυκτικά, διαμονή και μεταφορά όταν αυτό απαιτείται.

Σημαντικές αλλαγές προβλέπονται και στις επιστροφές χρημάτων. Οι επιβάτες που επιλέγουν επιστροφή χρημάτων αντί για εναλλακτική πτήση θα εξυπηρετούνται μέσω πιο αυτοματοποιημένης διαδικασίας, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει μέσα σε 30 ημέρες είτε να καταβάλουν την αποζημίωση είτε να αιτιολογήσουν την άρνησή τους. Παράλληλα, θεσπίζεται ενιαία προθεσμία εννέα μηνών για την υποβολή σχετικών αιτημάτων.

Νέοι κανόνες για τις χειραποσκευές

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις χειραποσκευές, καθώς οι νέοι κανόνες κατοχυρώνουν το δικαίωμα κάθε επιβάτη να μεταφέρει χωρίς επιπλέον χρέωση ένα προσωπικό αντικείμενο, όπως μικρή τσάντα ή σακίδιο.

Επιπλέον, αεροπορικές εταιρείες, ταξιδιωτικοί μεσάζοντες και ηλεκτρονικές πλατφόρμες κρατήσεων θα υποχρεούνται να εμφανίζουν εξαρχής το συνολικό κόστος του ταξιδιού, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν χρεώσεων για χειραποσκευές, ώστε οι επιβάτες να μπορούν να συγκρίνουν με μεγαλύτερη διαφάνεια τις διαθέσιμες επιλογές.

Πρόσθετη προστασία για οικογένειες και άτομα με αναπηρία

Το νέο πλαίσιο προβλέπει ότι παιδιά ηλικίας έως 14 ετών θα πρέπει να κάθονται δίπλα στον γονέα ή τον συνοδό τους χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν για εγκύους, καθώς και για επιβάτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα.

Παράλληλα, ενισχύεται η προστασία των ατόμων με αναπηρία στις περιπτώσεις που χάνουν την πτήση τους λόγω ανεπαρκούς υποστήριξης από τις υπηρεσίες του αεροδρομίου, με πρόβλεψη για αποζημίωση και πρόσθετη βοήθεια.

Μεγαλύτερη ευελιξία στις μετακινήσεις

Οι νέοι κανόνες περιλαμβάνουν και ρυθμίσεις που διευκολύνουν την καθημερινότητα των ταξιδιωτών. Μεταξύ αυτών, προβλέπεται ότι οι επιβάτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν το εισιτήριο της επιστροφής ακόμη και αν δεν πραγματοποίησαν την πτήση αναχώρησης, χωρίς να χάνουν το δικαίωμά τους ή να επιβαρύνονται με πρόσθετες χρεώσεις.

Παράλληλα, οι αεροπορικές εταιρείες δεν θα μπορούν να επιβάλλουν χρέωση για μικρές διορθώσεις ορθογραφικών λαθών στα στοιχεία του επιβάτη, ενώ καταργούνται και οι επιπλέον επιβαρύνσεις για την έκδοση έντυπης κάρτας επιβίβασης όταν έχει προηγηθεί ηλεκτρονικό check-in.

Τα επόμενα βήματα

Η συμφωνία θα πρέπει να λάβει και την τελική έγκριση από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα ακολουθήσει μεταβατική περίοδος πριν τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το νέο πλαίσιο για τα δικαιώματα των αεροπορικών επιβατών.