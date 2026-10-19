Στο νοσοκομείο τρία αδελφάκια μετά από καταγγελία για κακοποίηση από τους γονείς – Συνελήφθησαν η μητέρα και ο σύντροφός της
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Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου στην Κρήτη φιλοξενούνται προσωρινά τρία ανήλικα αδέλφια, ηλικίας 13, 8 και 6 ετών, μετά από καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος τους από τη μητέρα τους και τον σύντροφό της.
Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 4:30 το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου όταν γείτονες της οικογένειας ενημέρωσαν την αστυνομία για φωνές, απειλές και παιδικά κλάματα που ακούγονταν από διαμέρισμα κοντά στο κέντρο του Ηρακλείου.
Αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο και, σύμφωνα με τις πληροφορίες του neakriti, τα παιδιά φέρονται να ανέφεραν ότι δέχονταν φωνές και χτυπήματα.
Οι αστυνομικοί συνέλαβαν την 35χρονη μητέρα των τριών παιδιών και τον 29χρονο σύντροφό της, που είναι βιολογικός πατέρας του μικρότερου από τα παιδιά. Και οι δύο αρνούνται ότι έχουν κακοποιητική συμπεριφορά.
Τα τρία παιδιά παραμένουν προσωρινά στο νοσοκομείο, όπου έχει ζητηθεί να υποβληθούν στις προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις, καθώς και σε αξιολόγηση από παιδοψυχολόγο, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες διαβίωσής τους.
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