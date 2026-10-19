Στο νοσοκομείο τρία αδελφάκια μετά από καταγγελία για κακοποίηση από τους γονείς – Συνελήφθησαν η μητέρα και ο σύντροφός της

Οι κοινωνικές δαπάνες αυξάνονται εδώ και δύο δεκαετίες στις χώρες του ΟΟΣΑ, όμως λιγότερο από το 10% κατευθύνεται σε οικογένειες με παιδιά και η παιδική φτώχεια επιμένει. Νέα έκθεση δείχνει ότι ακόμη και μετατόπιση μόλις 1% των δαπανών προς την προσχολική εκπαίδευση θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της κοινωνικής πολιτικής.