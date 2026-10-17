Παιδική παχυσαρκία: Η Ελλάδα στο επίκεντρο του ΠΟΥ – Τι δείχνουν τα στοιχεία για 2.000 οικογένειες

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Σημαντική διεθνή αναγνώριση απέσπασε η Ελλάδα για τις παρεμβάσεις αντιμετώπισης της παιδικής παχυσαρκίας, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να αναδεικνύει τη χώρα ως παράδειγμα εφαρμογής πολιτικών που παράγουν μετρήσιμα αποτελέσματα.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας, με περισσότερες από 2.000 οικογένειες να έχουν λάβει δωρεάν διατροφική συμβουλευτική και το 80% όσων είχαν υπερβαρότητα ή παχυσαρκία να έχει αποκτήσει, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, φυσιολογικό βάρος.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ανακοίνωσης των νέων Κατευθυντήριων Οδηγιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παχυσαρκίας σε Παιδιά και Εφήβους. Η Ελλάδα παρουσιάστηκε ως μία από τις χώρες που έχουν προχωρήσει πέρα από την υιοθέτηση συστάσεων, εφαρμόζοντας στην πράξη παρεμβάσεις πρόληψης και υποστήριξης των παιδιών και των οικογενειών τους.

Η συγκεκριμένη αναγνώριση αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η παιδική και εφηβική παχυσαρκία εξελίσσεται σε σοβαρή πρόκληση δημόσιας υγείας, με επιπτώσεις που δεν περιορίζονται στη σωματική υγεία, αλλά επηρεάζουν την καθημερινότητα, την εκπαίδευση και την ποιότητα ζωής των παιδιών.

ΠΟΥ: Πάνω από 170 εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι ζουν με παχυσαρκία

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τα ποσοστά παχυσαρκίας στις ηλικίες από 5 έως 19 ετών αυξήθηκαν παγκοσμίως έως το 2024, με περισσότερα από 170 εκατομμύρια παιδιά και εφήβους να ζουν σήμερα με παχυσαρκία.

Η αντιμετώπιση του προβλήματος βρίσκεται στο επίκεντρο των νέων κατευθυντήριων οδηγιών του Οργανισμού, οι οποίες προωθούν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, με επίκεντρο την οικογένεια και τη συνεργασία διαφορετικών επιστημονικών ειδικοτήτων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ρόλο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ώστε τα παιδιά και οι οικογένειές τους να έχουν πρόσβαση σε συστηματική υποστήριξη.

Η αναγνώριση της Ελλάδας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Στην ελληνική προσπάθεια αναφέρθηκε ο Δρ Bruce Aylward, Γενικός Διευθυντής Προαγωγής Υγείας, Πρόληψης Νοσημάτων και Φροντίδας του ΠΟΥ, υπογραμμίζοντας τον ηγετικό ρόλο της χώρας στην αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας.

Όπως επισήμανε, η Ελλάδα καταγράφει τα τελευταία χρόνια σταθερά μετρήσιμα αποτελέσματα, αποτελώντας μία από τις ελάχιστες χώρες παγκοσμίως που δεν περιορίζονται στην υιοθέτηση διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών.

Αντίθετα, σύμφωνα με την τοποθέτησή του, η χώρα εφαρμόζει τις οδηγίες στην πράξη, παρουσιάζοντας αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα και συμβάλλοντας παράλληλα στην υποστήριξη άλλων κρατών-μελών που επιδιώκουν να εφαρμόσουν αντίστοιχες πολιτικές.

Αγαπηδάκη: Στόχος η μείωση της παιδικής παχυσαρκίας στο 24,5% έως το 2030

Την πορεία της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας παρουσίασε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τη UNICEF, υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, και έχει ως βασικό στόχο τη σημαντική μείωση της υπερβαρίας και της παχυσαρκίας στον παιδικό πληθυσμό.

Συγκεκριμένα, επιδιώκεται το ποσοστό των παιδιών με υπερβαρότητα ή παχυσαρκία να μειωθεί από 37,5%, που καταγραφόταν το 2019, σε 24,5% έως το 2030.

Η ελληνική στρατηγική συνδυάζει την πρόληψη με την εξατομικευμένη υποστήριξη, δίνοντας έμφαση τόσο στη διατροφική εκπαίδευση όσο και στην αλλαγή καθημερινών συνηθειών.

Στο πλαίσιο αυτό ενισχύεται ο ρόλος της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής, με στόχο την επιστημονική καθοδήγηση του γενικού πληθυσμού.

Παράλληλα, στις παρεμβάσεις περιλαμβάνεται ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας των σχολικών κυλικείων, καθώς και η παροχή διατροφικής τηλεσυμβουλευτικής σε συνεργασία με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Πάνω από 2.000 οικογένειες έλαβαν δωρεάν διατροφική συμβουλευτική

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν για την υπηρεσία δωρεάν διατροφικής συμβουλευτικής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Δράσης, περισσότερες από 2.000 οικογένειες έχουν λάβει δωρεάν υποστήριξη, ενώ το 80% των συμμετεχόντων που είχαν υπερβαρότητα ή παχυσαρκία απέκτησε φυσιολογικό βάρος.

Παράλληλα, το ποσοστό διακοπής της παρακολούθησης περιορίστηκε στο 12%, όταν, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, τα αντίστοιχα ποσοστά διεθνώς κυμαίνονται μεταξύ 40% και 60%.

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και η κοινωνική διάσταση της παρέμβασης, καθώς το 51,3% των συμμετεχόντων προερχόταν από δήμους χαμηλού ή μεσαίου κοινωνικοοικονομικού επιπέδου.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την παρουσίαση, επιδιώκεται η πρόσβαση στις υπηρεσίες υποστήριξης να μην εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση της οικογένειας.

Βελτίωση έως 89% στους δείκτες των παιδιών που ολοκλήρωσαν τις συνεδρίες

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν αποτυπώνουν επίσης την πορεία των παιδιών ανάλογα με τον αριθμό των συνεδριών που ολοκλήρωσαν.

Ειδικότερα, το 79% των παιδιών που ολοκλήρωσαν έξι συνεδρίες παρουσίασε βελτίωση στο z-score του Δείκτη Μάζας Σώματος, δηλαδή στον δείκτη που αξιολογεί τον ΔΜΣ σε σχέση με την ηλικία και το φύλο.

Στα παιδιά που ολοκλήρωσαν 12 συνεδρίες, το αντίστοιχο ποσοστό βελτίωσης ανήλθε στο 89%.

Παράλληλα, αναφέρθηκε κλινικά σημαντική βελτίωση στο 36% των παιδιών με διαβήτη και στο 60% των παιδιών με υπέρταση που σχετιζόταν με την παχυσαρκία.

Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάστηκαν ως ενδείξεις της αποτελεσματικότητας της συστηματικής και εξατομικευμένης παρακολούθησης.

Αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες και στον χρόνο οθόνης

Πέρα από τους δείκτες βάρους, η Εθνική Δράση κατέγραψε, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, αλλαγές και στην καθημερινότητα των παιδιών.

Η συμμόρφωση με τις διατροφικές συστάσεις παρουσίασε διπλάσια έως τριπλάσια βελτίωση, ενώ ιδιαίτερα σημαντική ήταν η μεταβολή στην τήρηση των ενδεδειγμένων μερίδων.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό τήρησης των κατάλληλων μερίδων αυξήθηκε από 19,6% σε 60,9%.

Παράλληλα, καταγράφηκαν βελτιώσεις στον χρόνο που περνούν τα παιδιά μπροστά σε οθόνες, στον υγειονομικό αλφαβητισμό, δηλαδή στην κατανόηση πληροφοριών που αφορούν την υγεία, καθώς και στη συνολική ποιότητα ζωής τους.

Αγαπηδάκη: «Πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται τα παιδιά μας και οι οικογένειές τους»

Στη σημασία της υποστήριξης των παιδιών και των οικογενειών τους στάθηκε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, τονίζοντας ότι ο στόχος της εθνικής προσπάθειας δεν περιορίζεται στη μείωση του σωματικού βάρους.

Όπως ανέφερε:

«Πίσω από τους αριθμούς και τα διαγράμματα, βρίσκονται τα παιδιά μας και οι οικογένειές τους. Ο στόχος μας δεν ήταν ποτέ απλώς να αλλάξουμε έναν αριθμό στη ζυγαριά, αλλά να σταθούμε δίπλα σε κάθε γονιό και σε κάθε παιδί, προσφέροντάς τους τη φροντίδα, τη γνώση και την υποστήριξη που χρειάζονται για να χτίσουν μια πιο υγιή καθημερινότητα».

Η ίδια υπογράμμισε ότι η αναγνώριση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αποτελεί ταυτόχρονα επιβράβευση και ευθύνη για τη συνέχιση της προσπάθειας.

«Η αναγνώριση της προσπάθειάς μας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας μας γεμίζει υπερηφάνεια, αλλά κυρίως μας γεμίζει ευθύνη. Αποδεικνύεται ότι όταν η φροντίδα είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη, συνεχής και προσβάσιμη σε όλους, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις, μπορεί να κάνει πραγματική διαφορά στις ζωές των ανθρώπων».

Κλείνοντας, η αναπληρώτρια υπουργός επανέλαβε τη δέσμευση για συνέχιση των παρεμβάσεων, με στόχο κάθε παιδί να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες πρόληψης και φροντίδας.

«Δεν σταματάμε εδώ. Συνεχίζουμε με την ίδια θέρμη και φροντίδα, ώστε κάθε παιδί σε κάθε γωνιά της Ελλάδας να έχει μια δίκαιη ευκαιρία να μεγαλώσει με υγεία, χαρά και ασφάλεια. Μετατρέπουμε τα επιστημονικά δεδομένα σε πράξη και την πράξη σε ένα υγιέστερο μέλλον για τα παιδιά μας».