Παιδική φτώχεια: Το παράδοξο με τα δισεκατομμύρια των κοινωνικών δαπανών – Κάτω από 10% πηγαίνει στις οικογένειες

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Οι κοινωνικές δαπάνες αυξάνονται εδώ και δύο δεκαετίες στις χώρες του ΟΟΣΑ, όμως λιγότερο από το 10% κατευθύνεται σε οικογένειες με παιδιά και η παιδική φτώχεια επιμένει. Νέα έκθεση δείχνει ότι ακόμη και μετατόπιση μόλις 1% των δαπανών προς την προσχολική εκπαίδευση θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της κοινωνικής πολιτικής.

Περισσότερα χρήματα δαπανώνται για την κοινωνική προστασία, αλλά η παιδική φτώχεια εξακολουθεί να επιμένει, με λιγότερο από το 10% των συνολικών κοινωνικών δαπανών στις χώρες του ΟΟΣΑ να κατευθύνεται στις οικογένειες με παιδιά. Νέα έκθεση του Οργανισμού στρέφει πλέον το ενδιαφέρον όχι μόνο στο ύψος των κονδυλίων, αλλά κυρίως στο πού και με ποιον τρόπο διοχετεύονται, δείχνοντας ότι ακόμη και μικρές αλλαγές στην κατανομή τους μπορούν να έχουν πολύ μεγαλύτερο αποτέλεσμα για τα παιδιά.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν ένα επίμονο παράδοξο: τις τελευταίες δύο δεκαετίες οι κοινωνικές δαπάνες έχουν αυξηθεί στις χώρες του ΟΟΣΑ, χωρίς όμως αντίστοιχη ενίσχυση του μεριδίου που φτάνει στις οικογένειες με παιδιά.

Η νέα έκθεση του ΟΟΣΑ, με τίτλο «Καλύτερες δαπάνες για τα παιδιά μέσω της κοινωνικής πολιτικής», επιχειρεί να απαντήσει ακριβώς σε αυτό το ζήτημα: όχι απλώς πόσα χρήματα δαπανώνται, αλλά πόσο αποτελεσματικά αξιοποιούνται.

Κάτω από το 10% των κοινωνικών δαπανών στις οικογένειες με παιδιά

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, παρά την αύξηση των κοινωνικών κονδυλίων, το ποσοστό των συνολικών δαπανών που κατευθύνεται σε οικογένειες με παιδιά παραμένει κάτω από το 10%.

Το εύρημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια περίοδο κατά την οποία η παιδική φτώχεια και η υλική στέρηση εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικές προκλήσεις.

Ο ΟΟΣΑ εξετάζει, έτσι, κατά πόσο τα χρήματα που ήδη δαπανώνται μπορούν να αποδώσουν περισσότερο εάν αλλάξει το μείγμα των κοινωνικών πολιτικών, αντί η συζήτηση να περιορίζεται αποκλειστικά στην αύξηση των συνολικών κονδυλίων.

Η αλλαγή του 1% που μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά

Ένα από τα πλέον εντυπωσιακά συμπεράσματα της έκθεσης αφορά την προσχολική εκπαίδευση.

Σύμφωνα με την ανάλυση του ΟΟΣΑ, η μετατόπιση μόλις 1% των κοινωνικών δαπανών προς την προσχολική εκπαίδευση μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των σχετικών πολιτικών κατά 50%, ενώ παράλληλα μπορεί να περιορίσει μελλοντικές επιβαρύνσεις για τα δημόσια οικονομικά.

Το στοιχείο αυτό μεταφέρει ουσιαστικά τη συζήτηση από το «πόσα ξοδεύουμε» στο «πού ξοδεύουμε», καθώς ο Οργανισμός υποστηρίζει ότι διαφορετική κατανομή των ήδη διαθέσιμων πόρων μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερα οφέλη για τα παιδιά.

Τι εξετάζει η νέα έκθεση του ΟΟΣΑ

Στη νέα έκθεση εφαρμόζεται ένα πλαίσιο σχέσης ποιότητας-τιμής, προκειμένου να αξιολογηθεί πώς το επίπεδο, η κατανομή αλλά και ο σχεδιασμός των κοινωνικών δαπανών επηρεάζουν τέσσερις κρίσιμους τομείς: την παιδική φτώχεια, την υλική στέρηση, την εκπαίδευση και την υγεία.

Παράλληλα, εξετάζεται η σύνδεση των σημερινών παρεμβάσεων με τις μακροπρόθεσμες δημόσιες δαπάνες, καθώς η αποτελεσματικότερη κοινωνική πολιτική για τα παιδιά μπορεί να περιορίσει κόστη που διαφορετικά μεταφέρονται στο μέλλον.

Τι θα συμβεί εάν συνεχιστεί η σημερινή αύξηση των δαπανών

Η έκθεση εξετάζει επίσης το σενάριο κατά το οποίο οι κοινωνικές δαπάνες συνεχίσουν να αυξάνονται με τον ιστορικό ρυθμό που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα.

Σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η παιδική φτώχεια θα μπορούσε να μειωθεί κατά περίπου 1,5 ποσοστιαία μονάδα την επόμενη περίοδο.

Ωστόσο, το βασικό μήνυμα της ανάλυσης είναι ότι μεγαλύτερη απόδοση δεν προϋποθέτει απαραίτητα μόνο περισσότερα χρήματα. Η κατανομή των πόρων και η επιλογή των παρεμβάσεων μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά το αποτέλεσμα.

Το βάρος στην προσχολική εκπαίδευση

Η προσχολική εκπαίδευση αναδεικνύεται σε κομβικό πεδίο παρέμβασης, καθώς η ενίσχυσή της συνδέεται με αποτελέσματα που δεν περιορίζονται μόνο στα πρώτα χρόνια ζωής ενός παιδιού.

Η λογική της έκθεσης είναι ότι οι αποτελεσματικότερες παρεμβάσεις σε μικρότερες ηλικίες μπορούν να λειτουργήσουν προληπτικά, περιορίζοντας μελλοντικές κοινωνικές και οικονομικές επιβαρύνσεις.

Το συμπέρασμα που προκύπτει από την έκθεση είναι σαφές: η αύξηση των κοινωνικών δαπανών από μόνη της δεν αρκεί. Το κρίσιμο ζήτημα είναι πόσο από αυτά τα χρήματα φτάνει τελικά στα παιδιά και σε ποιες πολιτικές επενδύεται, ώστε κάθε διαθέσιμο κονδύλι να έχει το μεγαλύτερο δυνατό κοινωνικό αποτέλεσμα.