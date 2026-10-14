«Τα σχολεία μας γίνονται νέα Τέμπη»: Μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί στους δρόμους

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H εκπαιδευτική κοινότητα θα βρεθεί στο δρόμο στις 21 Οκτωβρίου, διεκδικώντας με αφορμή την Γκράβα ασφαλή σχολεία, επαρκή χρηματοδότηση και κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικούς.

Σε μαθητικές κινητοποιήσεις και μεγάλο συλλαλητήριο την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου καλεί το Συντονιστικό Μαθητών Αθήνας, προαναγγέλλοντας παράλληλα κλειστά σχολεία, με φόντο τα σοβαρά προβλήματα στη δημόσια εκπαίδευση. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, την υποχρηματοδότηση, τις πολυπληθείς τάξεις, τις ελλιπείς σχολικές υποδομές και το αυξανόμενο κόστος της μαθητικής ζωής, ενώ εκφράζουν την αντίθεσή τους στα σχέδια για αλλαγές στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Την ίδια ημέρα έχει ανακοινωθεί απεργία και εκπαιδευτικό συλλαλητήριο της ΔΟΕ, με τους μαθητές να απευθύνουν κάλεσμα κοινής δράσης σε φοιτητές και εκπαιδευτικούς.

Όπως σημειώνουν «οι μαθητές στη χώρα μας, όπως και σε όλο τον κόσμο, αντιμετωπίζουμε μια αφόρητη κατάσταση στα σχολεία μας. Μας πνίγει η καθημερινότητα αλλά και το πως θα τα καταφέρουμε τώρα και στο μέλλον. Υποχρηματοδότηση, υπεράριθμες τάξεις, κενά εκπαιδευτικών, ακρίβεια σε κυλικεία- εκδρομές- δραστηριότητες, ατελείωτες εξετάσεις με πολύ άγχος, καθόλου ελεύθερο χρόνο και εμπόδια ανάλογα με την τσέπη των γονιών μας. Μέσα σε όλα αυτά … τρέχουν να φέρουν νόμο για Τριπλές Πανελλαδικές! Τα σχολεία μας γίνονται νέα «Τέμπη»: διαρροή αερίου στην Γκράβα με 4.500 μαθητές, ταβάνια στα κεφάλια μας σε Κορυδαλλό, Λαμία, Θεσσαλονίκη και αλλού. Απόδειξη ότι απέναντί μας είναι ένα κράτος που δεν έχει προτεραιότητα εμάς και τις ανάγκες μας αλλά τα κέρδη των λίγων. Για αυτούς σχεδιάζει και περνά νόμους και όχι για εμάς και τις οικογενειές μας. Είναι καθαρό. Απέναντί μας έχουμε μια κοινή πολιτικη ΕΕ, κυβερνήσεων, Υπουργείων, κομμάτων που τη στηρίζουν. Λέφτα για τους πολέμους τους – λεφτά σε βιομήχανους, τραπεζίτες, εφοπλιστές, σουπερμαρκετάδες… στο λεπτό. Εμείς, η Παιδεία μας, το μέλλον μας…. Στον αέρα».

Τα αιτήματα των μαθητών

Χρηματοδότηση και άμεσο σχέδιο ελέγχων και αποκατάστασης των σχολικών κτηρίων.

Προσλήψεις ΟΛΩΝ των εκπαιδευτικών και προσωπικού υποστήριξης (ψυχολόγων, νοσοκόμων, κοινωνικών λειτουργών) σε όλα τα σχολεία

Να παρθεί πίσω η Υπουργική Απόφαση που βάζει εμπόδια στις εκδρομές.Ασφαλείς, ποιοτικές και δωρεάν εκδρομές για όλους.

Να παρθούν πίσω οι συγχωνεύσεις τμημάτων- 15 μαθητές/ τάξη

Δωρεάν σνακ στους μαθητές και μείωση των τιμών στα σχολικά κυλικεία με κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη διατροφή μας!

Ούτε σκέψη για Τριπλές Πανελλήνιες και κατάργηση του άρθρου 16!

Να μην υπάρξει σχολείο χωρίς λεωφορείο!

Να έρθουν τα βιβλία ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ

Σύγχρονα εργαστήρια, αθλητικοί χώροι, σχολικές εκδηλώσεις

Ενισχυτική διδασκαλία για όλα τα μαθήματα και για όσους το έχουν ανάγκη!

Καμία σκέψη για αποβολή και καταστολή σε μαθητές και σχολεία που αγωνίζονται!

Με σκηνές στο Σύνταγμα οι φοιτητές

Στο δρόμο βρίσκονται απο χθες και οι φοιτητές με μεγάλη κινητοποίηση να πραγματοποιείται στο κέντρο της Αθήνας από φοιτητικούς συλλόγους που ένωσαν τη φωνή τους με αυτή των νέων της Γαλλίας και της Ισπανίας. Με κύριο αίτημα το αυξημένο κόστος στέγασης και σπουδών οι φοιτητές έστησαν συμβολικά σκηνές στην πλατεία Συντάγματος και έκαναν διαμαρτυρία έξω από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Οι φοιτητικοί σύλλογοι ζητούν μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, βελτίωση των φοιτητικών εστιών και οικονομική στήριξη των φοιτητών και των οικογενειών τους.

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ

Με συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι της 21ης Οκτωβρίου 2026 στα Προπύλαια στην Αθήνα και στις κατά τόπους συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα, θα συμμετέχουν οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες ΔΟΕ και ΟΛΜΕ στην 24ωρη απεργία που έχει κηρύξει η ΑΔΕΔΥ.

Οι εκπαιδευτικοί ζητούν, μεταξύ άλλων, την άμεση κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών στα σχολεία, μείωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα, κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων και της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ, βελτιωμένες κτιριακές υποδομές, αύξηση μισθών και επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

«Στις 21 Οκτωβρίου ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ για να έχουμε σύγχρονα, ασφαλή σχολεία, με όλο το αναγκαίο προσωπικό, εκπαιδευτικούς που ζουν αξιοπρεπώς και δημόσια δωρεάν Παιδεία που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες όλων των παιδιών», αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η ΟΛΜΕ.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, «η κατάσταση στα σχολεία δεν πάει άλλο» και γίνεται αναφορά για ύπαρξη 15.000 εκπαιδευτικών κενών, ανεπαρκή χρηματοδότηση των σχολείων, αδυναμία αξιοπρεπούς διαβίωσης με τον μισθό του εκπαιδευτικού, κατηγοριοποίηση σχολείων σε Πρότυπα, Ωνάσεια, τμήματα Διεθνούς απολυτηρίου (IB) αντί για λύση στα «πραγματικά προβλήματα των σχολείων» και ενίσχυση του εξεταστικού χαρακτήρα του σχολείου μέσα από τον σχεδιασμό των αλλαγών στο Λύκειο και στο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Από την πλευρά της, η ΔΟΕ αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση, ότι συμμετέχει στην 24ωρη απεργία προκειμένου να αναδειχθούν «όλα τα ζωτικής σημασίας ζητήματα» που βρίσκονται στο επίκεντρο των διεκδικήσεων των εκπαιδευτικών, «μέχρι την ανατροπή των εφαρμοζόμενων αντιεκπαιδευτικών πολιτικών», αναφέροντας χαρακτηριστικά τις εξής: «ανεξέλεγκτη ακρίβεια, καθηλωμένοι μισθοί, στοχοποίηση εκπαιδευτικών, πλήθος κενών που μένουν ακάλυπτα, υποβάθμιση του Ολοήμερου σχολείου και της Ειδικής Αγωγής, διόγκωση της γραφειοκρατίας, εντεινόμενος αυταρχισμός, νέο πειθαρχικό “δίκαιο”, αντιεπιστημονική και αντιεκπαιδευτική αξιολόγηση, σχολεία δίχως στήριξη».