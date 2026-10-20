Σχολεία στο «έλεος» των κεραυνών; Στους δρόμους οι γονείς για την αντικεραυνική προστασία: «Η ασφάλεια δεν είναι πολυτέλεια»

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Η κινητοποίηση πραγματοποιείται στη σκιά του τραγικού περιστατικού της 22ας Σεπτεμβρίου, όταν η διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης, υπέστη καρδιακή ανακοπή έξω από το σχολείο. Η 50χρονη διευθύντρια νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου κατέληξε στις 3 Οκτωβρίου.

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί στην Ηλιούπολη, με φόντο τις σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων, μετά την πρόσφατη πτώση κεραυνού κοντά σε σχολεία της περιοχής.

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ηλιούπολης καταγγέλλει ελλείψεις στους τεχνικούς ελέγχους, στην αντικεραυνική προστασία και στη συντήρηση των σχολικών κτιρίων, υποστηρίζοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν δοθεί σαφείς, έγγραφες διαβεβαιώσεις για την ασφαλή λειτουργία τους.

Με το σύνθημα «Κανείς δεν μπορεί να παίζει με την ασφάλεια των παιδιών μας», η Ένωση καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, στις 13:00, στη διασταύρωση Μεσσηνίας και Κεφαλληνίας, και σε πορεία προς το Δημαρχείο Ηλιούπολης. Παράλληλα, αποδίδει ευθύνες τόσο στην Πολιτεία όσο και στη Δημοτική Αρχή, ζητώντας άμεσους και ολοκληρωμένους ελέγχους, αποκατάσταση των ελλείψεων και επίσημη ενημέρωση της σχολικής κοινότητας.

Aναλυτικά η ανακοίνωση:

ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΙΖΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ!

Εδώ και χρόνια, γονείς και εκπαιδευτικοί κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου για τις σοβαρές ελλείψεις στη συντήρηση, στους τεχνικούς ελέγχους και στα μέτρα προστασίας των σχολείων μας. Η πρόσφατη πτώση κεραυνού κοντά σε σχολεία της Ηλιούπολης ανέδειξε με τον πιο ανησυχητικό τρόπο τα προβλήματα στην αντικεραυνική προστασία και την ασφάλεια των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρχουν σαφείς, έγγραφες διαβεβαιώσεις για την ασφαλή λειτουργία τους. Η ασφάλεια των παιδιών μας δεν μπορεί να εξαρτάται από την τύχη ούτε να ελέγχεται αφού συμβεί το κακό! Απέναντι στην αγωνία των γονιών, αντί για απαντήσεις, εισπράττουμε υπεκφυγές, λογοπαίγνια, παραπλανητικές διαβεβαιώσεις και αντιδημοκρατικές συμπεριφορές.

Είναι προσβολή για τα παιδιά, τις οικογένειες και ολόκληρη την κοινωνία να αντιμετωπίζεται η αγωνία τους με επικοινωνιακά παιχνίδια αντί με διαφάνεια και λογοδοσία. Η διαχρονική κυβερνητική πολιτική υποχρηματοδότησης και αποσπασματικών παρεμβάσεων έχει αφήσει τη σχολική στέγη με σοβαρά προβλήματα, μεταφέροντας στους Δήμους ευθύνες χωρίς τους αναγκαίους πόρους. Αυτό όμως δεν απαλλάσσει τη Δημοτική Αρχή από τις δικές της ευθύνες.

Πώς επικαλείται την έλλειψη χρηματοδότησης χωρίς τους απαραίτητους τεχνικούς ελέγχους, την καταγραφή και κοστολόγηση των ελλείψεων και τη συγκρότηση τεχνικών φακέλων; Πώς διεκδικεί πόρους για ανάγκες που δεν έχει καν τεκμηριώσει; Η κυβέρνηση δεν μπορεί να υποκαθιστά τη συνολική ευθύνη της με επιλεκτικά προγράμματα, όπως το «Μαριέττα Γιαννάκου», ούτε η Δημοτική Αρχή να περιορίζεται στον ρόλο του χειροκροτητή, κρυπτόμενη πίσω από την υποχρηματοδότηση.

Η απουσία ολοκληρωμένου σχεδιασμού και ουσιαστικής διεκδίκησης τους καθιστά συμμέτοχους στη διαιώνιση της εγκατάλειψης των σχολείων. Δεν μπορεί να λείπουν χρήματα για την ασφάλεια των παιδιών, ενώ περισσεύουν για φιέστες και προβολή. Τα σχολεία δεν είναι υπόθεση χορηγών, τραπεζών και περιστασιακών παρεμβάσεων. Είναι δημόσια ευθύνη και υποχρέωση της Πολιτείας! Δεν διαπραγμετευόμαστε την ασφάλεια των παιδιών μας. Δεν θα επιτρέψουμε να μπει στο ζύγι του κόστους και του οφέλους!

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

Σύγχρονα, δημόσια και ασφαλή σχολεία για όλα τα παιδιά.

Άμεσους και πλήρεις τεχνικούς ελέγχους, ιδιαίτερα των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, των γειώσεων και της αντικεραυνικής προστασίας, και αποκατάσταση όλων των ελλείψεων.

Ολοκληρωμένους τεχνικούς φακέλους για κάθε σχολείο, με καταγραφή, και προγραμματισμό των αναγκαίων παρεμβάσεων.

Έγγραφη, τεκμηριωμένη ενημέρωση της σχολικής κοινότητας για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Μετά τη χθεσινή συνάντηση της Ένωσης Συλλόγων Γονέων με τα ΔΣ και τους συλλόγους γονέων των σχολείων της περιοχής που επλήγη από το πρόσφατο περιστατικό, καλούμε γονείς, μαθητές (με συνοδεία ή την σύμφωνη γνώμη των γονέων τους) και εκπαιδευτικούς σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, ημέρα πανεκπαιδευτικής δράσης, στις 13:00, στη διασταύρωση Μεσσηνίας και Κεφαλληνίας, και σε πορεία προς το Δημαρχείο Ηλιούπολης.

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ. ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ!