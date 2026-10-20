Φοιτητές έστησαν σκηνές στην Περιφέρεια Κρήτης – Διαμαρτυρία για στέγαση και μετακινήσεις

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Η κινητοποίηση έρχεται σε συνέχεια των παρεμβάσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, με αίτημα να συζητηθούν τα προβλήματα που επιβαρύνουν την καθημερινότητά τους.

Με σκηνές έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης και δυναμική παρέμβαση στην αίθουσα του περιφερειακού συμβουλίου, φοιτητές και σπουδαστές στο Ηράκλειο αναδεικνύουν το οξύ πρόβλημα της φοιτητικής στέγης και το υψηλό κόστος μετακίνησης, διεκδικώντας λύσεις για την κάλυψη βασικών αναγκών τους.

Η κινητοποίηση δεν περιορίστηκε στον εξωτερικό χώρο αφού φοιτητές και σπουδαστές μπήκαν και στην αίθουσα του περιφερειακού συμβουλίου, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα, μεταφέροντας τη διαμαρτυρία τους μέσα στον χώρο όπου συνεδριάζει το Συμβούλιο, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Οι φοιτητές κρατούν πανό που, μεταξύ άλλων, αναγράφουν «φοιτητική στέγη 2026» και «ανακαινισμένη γκαρσονιέρα, τιμή 500 ευρώ». Στο ίδιο πλαίσιο, στο επίκεντρο της κινητοποίησης βρίσκεται και το κόστος των μετακινήσεων. Στα πανό των σπουδαστών των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) αναγράφεται «μειώστε τώρα το κόστος μετακίνησης των σπουδαστών».

Η παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο

Η σημερινή κινητοποίηση είχε προηγηθεί από την παρέμβαση εκπροσώπων φοιτητικών συλλόγων στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, κατά τις ίδιες πληροφορίες. Οι φοιτητές είχαν καταθέσει αναλυτικό υπόμνημα στο Δημοτικό Συμβούλιο περίπου δύο εβδομάδες νωρίτερα, ζητώντας να συζητηθούν τα ζητήματα της στέγασης και των μετακινήσεων.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η συζήτηση για το αεροδρόμιο, εκπρόσωποι των φοιτητών διέκοψαν τη διαδικασία και πήραν τον λόγο, ζητώντας δέσμευση ότι θα τους δοθεί χρόνος σε επόμενη συνεδρίαση για να παρουσιάσουν τα αιτήματά τους. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Παντελής Ρυακιωτάκης, δεσμεύτηκε ότι το θέμα θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση.