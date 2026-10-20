Φοιτητές έστησαν ξανά σκηνές στο Σύνταγμα – Αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο συλλαλητήριο της Τετάρτης

Στις αρχές Δεκεμβρίου αναμένεται η έκθεση συστάσεων για το Εθνικό Απολυτήριο, με το υπουργείο Παιδείας να εξετάζει νέο πλαίσιο αξιολόγησης των μαθητών και σύνδεσής του με την πρόσβαση στα Πανεπιστήμια.