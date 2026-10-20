Φοιτητές έστησαν ξανά σκηνές στο Σύνταγμα – Αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο συλλαλητήριο της Τετάρτης
Πίνακας περιεχομένων
Αύριο, Τετάρτη, οι φοιτητές θα συμμετάσχουν στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 στα Προπύλαια.
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η κινητοποίηση φοιτητικών συλλόγων στην πλατεία Συντάγματος, η οποία έχει μετατραπεί σε υπαίθρια κατασκήνωση διαμαρτυρίας.
Φοιτητές έχουν ήδη στήσει τις σκηνές τους μπροστά από τη Βουλή, διαμηνύοντας ότι θα παραμείνουν στο σημείο καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, διανυκτερεύοντας στο κέντρο της Αθήνας, διεκδικώντας δωρεάν φοιτητική στέγη, κάλυψη του αυξημένου κόστους διαβίωσης και ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας.
Στο πλαίσιο της αποψινής διαμαρτυρίας, στην πλατεία θα πραγματοποιηθεί συναυλία αλληλεγγύης με τη συμμετοχή συγκροτημάτων και καλλιτεχνών.
Οι φοιτητές θα παραμείνουν στο Σύνταγμα μέχρι το πρωί, προκειμένου να συμμετάσχουν μαζί με τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί για αύριο, Τετάρτη, στις 12:00 το μεσημέρι στα Προπύλαια.
Ακολουθείστε το iPaideia.gr στο Google News
Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο iPaideia.gr