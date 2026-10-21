Στο νοσοκομείο 13χρονη μαθήτρια που κατανάλωσε βότκα στο προαύλιο του σχολείου – Συνελήφθη ιδιοκτήτρια παντοπωλείου
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Μία 13χρονη μαθήτρια στη Λάρισα μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε προαύλιο σχολείου, παρουσίασε συμπτώματα μέθης, μερικής απώλειας αισθήσεων και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του kosmolarissa, το βράδυ της Δευτέρας η ανήλικη, μαζί με φίλη της, προμηθεύτηκε ένα μπουκάλι βότκα από παντοπωλείο.
Στη συνέχεια βρέθηκαν σε προαύλιο Γυμνασίου, όπου η 13χρονη αισθάνθηκε αδιαθεσία. Περαστικός που αντιλήφθηκε την κατάστασή της ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και το κορίτσι μεταφέρθηκε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.
Σύλληψη ιδιοκτήτριας παντοπωλείου
Όπως επισημαίνεται, για τη συγκεκριμένη υπόθεση συνελήφθη 52χρονη ιδιοκτήτρια του παντοπωλείου, η οποία κατηγορείται για παραβίαση της νομοθεσίας σχετικά με τη διάθεση αλκοόλ και προϊόντων καπνού σε ανηλίκους. Οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο, όπου ζήτησε αναβολή για την Παρασκευή και αφέθηκε ελεύθερη.
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