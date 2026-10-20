Εικόνες ντροπής στο 5ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης – Υπό κατάρρευση οι τουαλέτες του σχολείου

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Σοβαρά ερωτήματα για την κατάσταση των σχολικών υποδομών θέτουν εικόνες από τις τουαλέτες του 5ου Γυμνασίου Ηλιούπολης, με τους μαθητές να προχωρούν σε κατάληψη διαμαρτυρόμενοι για την κακή κατάσταση των εγκαταστάσεων και την έλλειψη συντήρησης.

Οι εικόνες από τις τουαλέτες του 5ου Γυμνασίου Ηλιούπολης στην Αττική φέρνουν στο προσκήνιο την κατάσταση των σχολικών εγκαταστάσεων και τις συνθήκες που επικρατούν στους χώρους όπου καθημερινά βρίσκονται οι μαθητές, θέτοντας ερωτήματα για την επάρκεια και τη συντήρηση των σχολικών υποδομών.

Υποδομές σε πολύ κακή κατάσταση καταγράφονται σε οπτικό υλικό που ήρθε στη δημοσιότητα και αποτελούν ντροπή για ένα σχολείο. Εικόνες που δεν ταιριάζουν σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον και θέτουν μεγάλα ζητήματα για την ασφάλεια των μαθητών.

Οι χώροι υγιεινής αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των μαθητών. Η κατάστασή τους, επομένως, δεν είναι μια ασήμαντη λεπτομέρεια, αλλά ένα ζήτημα που αφορά άμεσα την υγιεινή και την αξιοπρέπεια των παιδιών που περνούν καθημερινά πολλές ώρες στο σχολείο.

Και παρόλο που το οπτικό υλικό εστιάζει στις τουαλέτες των αγοριών, η ίδια εικόνα επικρατεί σε πολλούς χώρους του σχολείου.

Για την κατάσταση του σχολείου και την ανύπαρκτη συντήρηση των υποδομών οι μαθητές του σχολείου κάνουν κατάληψη.