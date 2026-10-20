Burlington Books – ΔΩΡΕΑΝ Webinars Οκτωβρίου
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Η Burlington Books σας προσκαλεί στις διαδικτυακές συναντήσεις Students’ Community και Teachers’ Community για τον μήνα Οκτώβριο, με δύο ξεχωριστά webinars που συνδυάζουν τη δημιουργικότητα, τη διασκέδαση, τη βιωματική μάθηση και τη συμπερίληψη με σύγχρονες στρατηγικές υποστήριξης!
Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026, στις 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί το webinar «Five Autism-friendly Strategies to Foster Language Learning» με την Constantina Constantopoulou, BA, MEd, MSc, Teacher Trainer. Το σεμινάριο παρουσιάζει πέντε στρατηγικές μάθησης φιλικές προς μαθητές στο φάσμα του αυτισμού, που στοχεύουν στην ενίσχυση της γλωσσικής μάθησης με πρακτικές και δοκιμασμένες μεθόδους. Παράλληλα εστιάζει στη δημιουργία ενός πιο υποστηρικτικού και συμπεριληπτικού μαθησιακού περιβάλλοντος.
Στη συνέχεια, την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, στις 17:30, σας περιμένουμε στη διαδικτυακή μας συνάντηση Students’ Community της Burlington Books, με θέμα «It’s Halloween! Virtual School Visit! Interactive Live Storytelling!». Μαζί με την Eleni Dougekou, Teacher, Teacher Trainer, θα ζήσουμε μια ξεχωριστή διαδραστική εμπειρία αφήγησης, γεμάτη φαντασία, μυστήριο και Halloween εκπλήξεις, που υπόσχεται να συναρπάσει τους μικρούς μας φίλους!
Δύο ξεχωριστές διαδικτυακές συναντήσεις, με κοινό στόχο να εμπνέουν, να ενθαρρύνουν τη μάθηση και να φέρνουν κοντά την εκπαιδευτική κοινότητα!
Για την εγγραφή σας στο webinar «Five Autism-friendly Strategies to Foster Language Learning», πατήστε εδώ:
https://BurlingtonEnglish.zoom.us/meeting/register/9FtAyCFQT0eWQIlA2qyj2Q
Για να συμμετάσχετε στο «It’s Halloween! Virtual School Visit! Interactive Live Storytelling!», πατήστε εδώ:
https://BurlingtonEnglish.zoom.us/meeting/register/LfQj10WRTlWqufDfFMEghQ
Σας περιμένουμε!
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