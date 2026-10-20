Αλλαγή ώρας: Πότε θα γυρίσουμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω

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Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026 επιστρέφουμε στη χειμερινή ώρα, με τα ρολόγια να γυρίζουν μία ώρα πίσω, από τις 04:00 στις 03:00 τα ξημερώματα.

Η αλλαγή ώρας από θερινή σε χειμερινή θα πραγματοποιηθεί φέτος την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, με τα ρολόγια να γυρίσουν μία ώρα πίσω. Στις 04:00 τα ξημερώματα, οι δείκτες θα πρέπει να επιστρέψουν στις 03:00, σηματοδοτώντας το τέλος της περιόδου θερινής ώρας.

Η συγκεκριμένη ημερομηνία επιβεβαιώνεται από το επίσημο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με το οποίο η θερινή ώρα για το 2026 ολοκληρώνεται στις 25 Οκτωβρίου.

Με την επιστροφή στη χειμερινή ώρα «κερδίζουμε» ουσιαστικά μία ώρα ύπνου, σε αντίθεση με την αλλαγή της άνοιξης, όταν τα ρολόγια μετακινούνται μία ώρα μπροστά. Η εποχική μεταβολή εξακολουθεί να πραγματοποιείται δύο φορές τον χρόνο στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά τη συζήτηση που έχει ανοίξει εδώ και χρόνια για την οριστική κατάργησή της.

Η ανακοίνωση του υπουργείο Μεταφορών αναφέρει:

Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της EE 19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ..