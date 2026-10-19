Άγριος ξυλοδαρμός 14χρονου: Υπερασπίστηκε συμμαθητή του και τον χτύπησαν μέχρι λιποθυμίας – «Δεν τον αναγνώρισα» λέει η μητέρα του

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Στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» νοσηλεύεται 14χρονος μαθητής Γυμνασίου στον Πειραιά, έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό που δέχθηκε από συνομήλικό του έξω από το σχολικό συγκρότημα - Τι καταγγέλλει η μητέρα του

Με βαρύ ράγισμα στο κεφάλι και τραύματα στο πρόσωπο νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» ένας 14χρονος μαθητής, μετά από βίαιη επίθεση που δέχθηκε από συμμαθητή του έξω από Γυμνάσιο στον Πειραιά.

Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας του, το επεισόδιο ξεκίνησε όταν το ανήλικο θύμα προσπάθησε να υπερασπιστεί άλλον μαθητή που δεχόταν παρενόχληση. Όταν ο 14χρονος μπήκε στη μέση για να προστατεύσει τον συμμαθητή του, ο δράστης τον απείλησε και του έστησε καρτέρι κατά την έξοδο από το σχολείο, όπου και του επιτέθηκε με σφοδρότητα μέχρι που το θύμα έχασε τις αισθήσεις του.

Η μητέρα του 14χρονου μίλησε στο MEGA για την κατάσταση της υγείας του γιου της και τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε: «Είμαστε ακόμα στο νοσοκομείο, ράγισμα στο κεφάλι βαρύ και στο μάτι, θέλουν πάλι οι γιατροί να το δουν. Είμαστε εδώ μέσα ακόμα».

Περιγράφοντας πώς ξεκίνησε το περιστατικό και τη βιαιότητα της επίθεσης, η ίδια ανέφερε: «Είναι μικρός, λέει, ‘μην τον χτυπάς’. Του λέει ‘τι, μάγκας είσαι εσύ;’. Έλα λέει, ‘σε περιμένω έξω’ και βγαίνει ο γιος μου απ’ έξω, αυτός είχε βγάλει και την τσάντα, τον σπρώχνει τον γιο μου, μπουνιές με όση δύναμη έχει και ο γιος μου φώναζε ‘σε παρακαλώ, άφησέ με’ του έλεγε, ‘πονάω’ μέχρι που λιποθύμησε ο γιος μου, δεν θυμάται τίποτα».

Η μητέρα του μαθητή, η οποία εργάζεται κοντά στο σχολείο, περιέγραψε τη στιγμή που ενημερώθηκε από άλλους μαθητές για τον τραυματισμό του παιδιού της: «Εγώ ήμουν στη δουλειά δίπλα στο σχολείο και βλέπω απ’ το σχολείο κάτι παιδιά να τρέχουν προς εμένα και μου λένε ‘κυρία, πεθαίνει ο μικρός’. Λέω εγώ, αμάξι τώρα… Τι να περιμένει μία μάνα και τρέχω από ‘κει, βλέπω το παιδί, εγώ δεν το γνώρισα, το κεφάλι είχαν γίνει δύο κεφάλια».

Ο 14χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο όπου και παραμένει για νοσηλεία, ενώ, μετά τον ξυλοδαρμό, ο ανήλικος που φέρεται να επιτέθηκε στον μαθητή απομακρύνθηκε από το σημείο, αφήνοντας πίσω του τραυματισμένο τον συνομήλικό του.

Σύμφωνα με το MEGA, αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, συνοδευόμενος από τον πατέρα του και τον δικηγόρο τους, και παραδόθηκε στις Αρχές. Ο 14χρονος συνελήφθη για πρόκληση σωματικής βλάβης σε βάρος αδύναμου προσώπου.