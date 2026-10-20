Αλλαγές στο δίπλωμα οδήγησης – Τι πρέπει να ξέρουν οι υποψήφιοι

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Την περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση της πλατφόρμας ψηφιακών υπηρεσιών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προβλέπει η προγραμματική σύμβαση που υπεγράφη, σήμερα, Τρίτη, στο υπουργείο, για το έργο «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και Τεχνικές Λύσεις για την οδική ασφάλεια.

Η υπογραφή της σύμβασης πραγματοποιείται με στόχο την ουσιαστική διευκόλυνση της καθημερινότητας χιλιάδων πολιτών, αλλά και τη σημαντική επιτάχυνση του έργου των Αρμόδιων Αρχών με τη μείωση των διοικητικών βαρών και την αντιμετώπιση των γραφειοκρατικών καθυστερήσεων, όπως επισημαίνεται στο κοινό δελτίο τύπου των υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η προγραμματική σύμβαση υπεγράφη από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα, τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο και τον Επικεφαλής του Εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου – Υπολογιστή του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας Κωνσταντίνο Στεφανίδη.

Στην υπογραφή της σύμβασης παρέστη ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος.

Τι προβλέπει

Η νέα προγραμματική σύμβαση προβλέπει την περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Οι πολίτες έχουν πρόσβαση στις διαθέσιμες υπηρεσίες είτε στο gov.gr στην ενότητα «Πολίτης και καθημερινότητα» και στην υποενότητα «Μετακινήσεις», είτε απευθείας στο https://drivers-vehicles.services.gov.gr, με χρήση κωδικών TaxisNet.

Η υλοποίηση των νέων ψηφιακών υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΓΓΠΣΨΔ με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ.

Οι νέες εφαρμογές θα εγκατασταθούν και θα λειτουργούν παραγωγικά στις κεντρικές υποδομές Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud) της ΓΓΠΣΨΔ, αξιοποιώντας τις απαιτούμενες διαλειτουργικότητες με υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα και μητρώα.

Ειδικότερα, η σύμβαση περιλαμβάνει τρία βασικά πακέτα εργασιών:

Α) Ενίσχυση και Διαλειτουργικότητα Ψηφιακών Υπηρεσιών

Αναβάθμιση των μηχανισμών διαχείρισης χρηστών και ρόλων.

Ανάπτυξη και επέκταση διαλειτουργικοτήτων με υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα και μητρώα.

Ψηφιοποίηση της διαδικασίας αντικατάστασης πινακίδων λόγω κλοπής, απώλειας ή καταστροφής.

Λιγότερη γραφειοκρατία, ταχύτερη διεκπεραίωση και μεγαλύτερη ασφάλεια και αξιοπιστία των ψηφιακών υπηρεσιών.

Β) Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών

Ψηφιακή παρακολούθηση της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, με καταγραφή παρουσιών και δυνατότητα ελέγχου σε πραγματικό χρόνο.

Νέο σύστημα πρακτικής εξέτασης με κλήρωση εξεταστών, εφαρμογή για τους εξεταστές, ψηφιακή καταγραφή της εξέτασης και μηχανισμό ενστάσεων.

Εφαρμογή για κινητά και τάμπλετ για την εκμάθηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με διαδραστικά τεστ, προσομοιώσεις και παρακολούθηση της προόδου.

Περισσότερη διαφάνεια και έλεγχος στην εκπαίδευση και τις εξετάσεις, λιγότερη γραφειοκρατία και καλύτερη υποστήριξη της οδικής ασφάλειας.

Γ) Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Κρατικών Πινακίδων Οχημάτων

Ψηφιακή διαχείριση ολόκληρου του κύκλου των κρατικών πινακίδων, από τη διαθεσιμότητα και τα αποθέματα έως την παραγγελία, την παραγωγή και την τελική απόδοση.

Αυτοματοποιημένη και αδιάβλητη κατανομή αριθμών κυκλοφορίας.

Διασύνδεση με τα μητρώα οχημάτων και τις ψηφιακές υπηρεσίες του Υπουργείου.

Καλύτερος έλεγχος και ιχνηλασιμότητα, μεγαλύτερη διαφάνεια και αποτελεσματικότερη διαχείριση των πινακίδων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του έργου ανέρχεται στα 2.101.800 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, μέσω του εθνικού σκέλους του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Α.Π.Δ.Ε.), στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού του ΥΜΕ και τεχνικές λύσεις για την οδική ασφάλεια». Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 24 μηνών.