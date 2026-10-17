Μαθητές πίσω από την κάμερα: Θεματικές και προθεσμία για τον διαγωνισμό «Τα σχολεία εκπέμπουν στην ΕΡΤ»

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Οι θεματικές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων, από το περιβάλλον και τον σχολικό εκφοβισμό έως την ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό.

Την έναρξη του 9ου Διεθνούς Μαθητικού Διαγωνισμού Οπτικοακουστικής Δημιουργίας «Τα σχολεία εκπέμπουν στην ΕΡΤ» για το σχολικό έτος 2026–2027 ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, καλώντας μαθητές και μαθήτριες όλων των βαθμίδων από την Ελλάδα και την Ομογένεια να δημιουργήσουν τις δικές τους ταινίες μικρού μήκους.

Οι συμμετέχοντες θα αξιοποιήσουν οπτικοακουστικό υλικό από το Αρχείο της ΕΡΤ, επιλέγοντας ανάμεσα σε θεματικές που αφορούν, μεταξύ άλλων, το περιβάλλον, την ισότητα, τον σχολικό εκφοβισμό, την ιστορία και τον πολιτισμό. Η προθεσμία υποβολής των μαθητικών έργων λήγει στις 31 Μαΐου 2027.

Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται για ένατη συνεχόμενη σχολική χρονιά.

Ι. Δικαίωμα συμμετοχής

Η πρόσκληση συμμετοχής στον Διαγωνισμό απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες όλων των βαθμίδων της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης της Ελλάδας και της Ομογένειας.

ΙΙ. Θεματικό πεδίο

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η δημιουργική αξιοποίηση οπτικοακουστικών τεκμηρίων του Αρχείου της ΕΡΤ για τη δημιουργία μαθητικών ταινιών μικρού μήκους και, μέσω αυτής, η ανάδειξη της οπτικοακουστικής κληρονομιάς με τη ματιά των νεότερων γενεών.

Για το σχολικό έτος 2026–2027 οι θεματικές ενότητες του Διαγωνισμού είναι οι ακόλουθες:

▪ Περιβάλλον – Αειφορία

▪ Ισότητα των φύλων

▪ Σχολικός εκφοβισμός

▪ Καινοτομία και επιστήμη

▪ 2026: αφιερωματικό έτος στο Μάνο Χατζιδάκι

▪ Νίκος Καζαντζάκης (1883-1957): 70 έτη από το θάνατό του

▪ Η Ελληνική Επανάσταση του 1821

o Η προετοιμασία του αγώνα

o Οι πρωταγωνιστές

o Το κίνημα του φιλελληνισμού

o Η επίδραση που άσκησε στην Ευρώπη

▪ 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου (1826–2026)

▪ Μικρασιατική Καταστροφή

o Μικρασιατική εκστρατεία

o Η καταστροφή της Σμύρνης

o Η ανταλλαγή των πληθυσμών

o Εγκατάσταση των προσφύγων

▪ Κατοχή – Εθνική Αντίσταση

▪ Δικτατορία των Συνταγματαρχών/17 Νοέμβρη 1973/50 χρόνια από την

αποκατάσταση της Δημοκρατίας

▪ 2027: Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ελλάδα και ΕΕ

▪ Μετανάστευση – Προσφυγικό

V. Προθεσμία υποβολής

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των μαθητικών έργων ορίζεται η 31η Μαΐου 2027.

VI. Διαδικασία συμμετοχής και υποβολής των έργων

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος πραγματοποιείται μέσω της σχετικής φόρμας συμμετοχής στον δικτυακό τόπο μαθητικής δημιουργίας i-create του ΥΠΑΙΘΑ: https://i-create.minedu.gov.gr/.

Μετά τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής, θα αποστέλλονται στους ενδιαφερομένους οδηγίες για την απόκτηση, σε επεξεργάσιμη μορφή, των επιλεγμένων οπτικοακουστικών τεκμηρίων του Αρχείου της ΕΡΤ.

Τα ολοκληρωμένα έργα θα υποβάλλονται μέσω του αποθετηρίου της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης «Φωτόδεντρο/i-create», σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες υποβολής.