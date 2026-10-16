Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό: Η διεθνής έκθεση της QS σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα

Νέες ρυθμίσεις για τη γονική άδεια, την άδεια φροντιστή και τη χρήση αλγορίθμων στην αγορά εργασίας προωθεί το υπουργείο Εργασίας μέσω νομοσχεδίου που βρίσκεται υπό επεξεργασία, όπως ανακοίνωσε η Νίκη Κεραμέως στην