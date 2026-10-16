Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό: Η διεθνής έκθεση της QS σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα
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Περισσότερα από 30 πανεπιστήμια από 14 χώρες, ενημέρωση για χιλιάδες μεταπτυχιακά προγράμματα και υποτροφίες συνολικού ύψους 45.000 δολαρίων περιλαμβάνει η Διεθνής Έκθεση Πανεπιστημίων της QS.
Η Διεθνής Έκθεση Πανεπιστημίων για Μεταπτυχιακές Σπουδές, που διοργανώνει η QS, επιστρέφει στην Ελλάδα με δύο σταθμούς, στη Θεσσαλονίκη στις 20 Οκτωβρίου και στην Αθήνα στις 22 Οκτωβρίου.
Η διοργάνωση απευθύνεται σε φοιτητές, αποφοίτους και νέους επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους ή να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να συναντήσουν εκπροσώπους πανεπιστημίων από όλο τον κόσμο, να ενημερωθούν για διαθέσιμα μεταπτυχιακά προγράμματα και να λάβουν εξατομικευμένη καθοδήγηση σχετικά με τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές τους.
Η QS, γνωστή για την έκδοση των διεθνών κατατάξεων πανεπιστημίων QS World University Rankings, προσφέρει μέσα από την έκθεση τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με εκπαιδευτικά ιδρύματα και διερεύνησης ευκαιριών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η λίστα των πανεπιστημίων περιλαμβάνει κορυφαία πανεπιστήμια όπως: King’s College, The University of Warwick, UCL School of Management, Bocconi, HEC Paris, INSEAD, Politecnico di Milano, ESADE, University College Dublin, Utrecht University, ESSEC, Eindhoven University of Technology, Bayes, Chalmers University of Technology, University of Groningen, University of Twente, Emory College of Arts and Science, SDA Bocconi, University of Cologne, University of Strathclyde και πολλά άλλα.
Με την συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση σε:
- 30+ Διεθνή πανεπιστήμια από 14 χώρες
- 10000+ προγράμματα μεταπτυχιακών
- QS Υποτροφίες ύψους 45.000 δολαρίων για μεταπτυχιακά
- Δωρεάν εξατομικευμένη συμβουλευτική για σπουδές στο εξωτερικό από ειδικούς της QS Apply
- Σεμινάρια και workshops για IELTS, GMAT και σπουδές στο εξωτερικό
- Συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού
- Δωρεάν φωτογραφία βιογραφικού από επαγγελματία φωτογράφο
- Τυχερές κληρώσεις
Τόπος και ημερομηνία διεξαγωγής της έκθεσης
- Θεσσαλονίκη, Τρίτη 20 Οκτωβρίου, Makedonia Palace, 17:00-20:30
- Αθήνα, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, InterContinental Athenaeum, 17:00-20:30
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