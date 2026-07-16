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Σχολεία: Ποιά βιβλία Γαλλικής και Γερμανικής θα διδαχθούν σε Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού

iPaideia.gr Newsroom iPaideia.gr Newsroom
16/07/2026 - 17:02
Σχολεία: Ποιά βιβλία Γαλλικής και Γερμανικής θα διδαχθούν σε Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού
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Πίνακας περιεχομένων

Το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην έγκριση των καταλόγων με τα κατάλληλα βιβλία Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας που θα χρησιμοποιηθούν στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις των Δημοτικών Σχολείων κατά το σχολικό έτος 2026-2027.

Η απόφαση αφορά τα εγκεκριμένα διδακτικά βοηθήματα που μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της διδασκαλίας των δύο ξένων γλωσσών, παρέχοντας στους εκπαιδευτικούς και τις σχολικές μονάδες το απαραίτητο πλαίσιο επιλογών ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Ειδικότερα, εγκρίθηκε ο κατάλογος των κατάλληλων βιβλίων Γαλλικής Γλώσσας για τους μαθητές των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων, ενώ αντίστοιχη απόφαση εκδόθηκε και για τα βιβλία Γερμανικής Γλώσσας.

Οι σχετικοί πίνακες περιλαμβάνουν τα εγκεκριμένα εκπαιδευτικά εγχειρίδια και τα συνοδευτικά στοιχεία τους, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του ΥΠΑΙΘΑ.

Δείτε εδώ τα βιβλία

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Στην Κατηγορία: ΠΑΙΔΕΙΑ

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