Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: Πλήρης στελέχωση και έναρξη-ρεκόρ 15ετίας

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Χωρίς καθυστερήσεις και με εκπαιδευτικούς και συμβούλους στις θέσεις τους λειτουργούν από τις αρχές Οκτωβρίου τα 83 Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας σε όλη τη χώρα.

Με πλήρη στελέχωση και νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά της τελευταίας 15ετίας ξεκίνησαν τη λειτουργία τους στις αρχές Οκτωβρίου τα 83 Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.

Η έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών αφορά εκπαιδευτικούς, συμβούλους σταδιοδρομίας και ψυχολόγους, διασφαλίζοντας την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και τη δυνατότητα των εκπαιδευομένων να επιστρέψουν χωρίς καθυστερήσεις στην εκπαίδευση.

Ο κ. Βλάσης εξήρε τη μεθοδική δουλειά της Προέδρου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Άννας Ροκοφύλλου, και της Γενικής Γραμματέως, Όλγας Καφετζοπούλου, υπογραμμίζοντας πως στη Διά Βίου Μάθηση κάθε έγκαιρη έναρξη συνιστά μια πολύτιμη ευκαιρία εκπαίδευσης που δεν χάνεται για τους εκατοντάδες ενήλικες εκπαιδευόμενους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ξεκινούν έγκαιρα τη νέα σχολική χρονιά. Και φέτος, ακόμη νωρίτερα.

Η διαδικασία στελέχωσης ολοκληρώθηκε σε χρόνο-ρεκόρ, ώστε τα ΣΔΕ να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους στις αρχές Οκτωβρίου, με πλήρη στελέχωση.

Οι ωρομίσθιοι και αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί, οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας και οι σύμβουλοι-ψυχολόγοι είναι στη θέση τους, ενώ έχουν καθοριστεί εγκαίρως οι ώρες και τα τμήματα για τη νέα σχολική χρονιά.

Πρόκειται για ένα αποτέλεσμα που δεν ήρθε τυχαία. Από πέρυσι βάλαμε ως προτεραιότητα να αφήσουμε πίσω τις καθυστερήσεις προηγούμενων ετών. To 2025 κάναμε το πρώτο σημαντικό βήμα. Φέτος το επιταχύναμε ακόμα περισσότερο.

Με έγκαιρο σχεδιασμό, στενό συντονισμό και συνεχή παρακολούθηση της διαδικασίας, πετύχαμε τη νωρίτερη ολοκλήρωση της στελέχωσης των τελευταίων 15 ετών.

Θέλω να αναγνωρίσω τη σημαντική συμβολή της Προέδρου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Άννας Ροκοφύλλου και της Γενικής Γραμματέως Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Διά Βίου Μάθησης, Όλγας Καφετζοπούλου, καθώς και όλων των στελεχών της Γενικής Γραμματείας και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Διά Βίου Μάθησης που εργάστηκαν μεθοδικά για να γίνει αυτό το αποτέλεσμα πράξη.

Γιατί στη Διά Βίου Μάθηση ο χρόνος έχει ιδιαίτερη αξία.

Κάθε μήνας καθυστέρησης είναι ένας μήνας που ένας άνθρωπος περιμένει για να επιστρέψει στην εκπαίδευση. Κάθε έγκαιρη έναρξη είναι μια ευκαιρία που δεν χάνεται.

Σε πανελλαδικό επίπεδο λειτουργούν 83 Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, εκ των οποίων 13 σε σωφρονιστικά καταστήματα και 35 ως εκτός έδρας δομές.

Πίσω από αυτούς τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι που αποφασίζουν να επιστρέψουν στην εκπαίδευση, να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες και να διεκδικήσουν μια νέα ευκαιρία.

Και η δεύτερη ευκαιρία έχει μεγαλύτερη αξία όταν δεν χρειάζεται να περιμένεις γι’ αυτήν.

Καλή σχολική χρονιά σε όλους τους εκπαιδευόμενους, τους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.