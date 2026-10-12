ΑΣΚΤ: Για πρώτη φορά φοιτητική εστία – Χρηματοδότηση 7,45 εκατ. ευρώ

Η δυνατότητα χρηματοδότησης έως 7,45 εκατ. ευρώ για την αγορά κτηρίου που θα στεγάσει φοιτητική εστία της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) προβλέπεται με απόφαση της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη.

Η απόφαση αποτελεί σημαντικό βήμα για τη δημιουργία φοιτητικής εστίας στην ΑΣΚΤ, καλύπτοντας μια διαχρονική ανάγκη της σχολής και της φοιτητικής της κοινότητας. Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου Παιδείας για την περίοδο 2026–2030, ενώ η σχετική πρόσκληση προβλέπει ανώτατο προϋπολογισμό 7.450.000 ευρώ για τη συγκεκριμένη παρέμβαση.

Η πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερη σημασία εν μέσω της αυξημένης επιβάρυνσης που προκαλεί το κόστος στέγασης στους φοιτητές και τις οικογένειές τους. Η δημιουργία εστίας αναμένεται να ενισχύσει τη στήριξη όσων σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, προσφέροντας παράλληλα στη Σχολή μια μόνιμη υποδομή για τη φιλοξενία φοιτητών.

Το προβλεπόμενο ποσό δεν αφορά αποκλειστικά την αγορά του ακινήτου, αλλά μπορεί να καλύψει και τις απαραίτητες εργασίες ανακαίνισης και διαμόρφωσης, τις σχετικές μελέτες, καθώς και άλλες συναφείς δαπάνες, προκειμένου το κτήριο να καταστεί κατάλληλο για τη λειτουργία φοιτητικής εστίας.