ΑΣΚΤ: Για πρώτη φορά φοιτητική εστία – Χρηματοδότηση 7,45 εκατ. ευρώ

Το ποσό ΤΩΝ 7,45 εκατ. ευρώ μπορεί να καλύψει την αγορά κτηρίου, καθώς και τις απαραίτητες εργασίες ανακαίνισης και διαμόρφωσης, με στόχο τη δημιουργία μιας μόνιμης υποδομής στέγασης για τους φοιτητές της Σχολής.
Η απόφαση αποτελεί σημαντικό βήμα για τη δημιουργία φοιτητικής εστίας στην ΑΣΚΤ, καλύπτοντας μια διαχρονική ανάγκη της σχολής και της φοιτητικής της κοινότητας. Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου Παιδείας για την περίοδο 2026–2030, ενώ η σχετική πρόσκληση προβλέπει ανώτατο προϋπολογισμό 7.450.000 ευρώ για τη συγκεκριμένη παρέμβαση.
Η πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερη σημασία εν μέσω της αυξημένης επιβάρυνσης που προκαλεί το κόστος στέγασης στους φοιτητές και τις οικογένειές τους. Η δημιουργία εστίας αναμένεται να ενισχύσει τη στήριξη όσων σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, προσφέροντας παράλληλα στη Σχολή μια μόνιμη υποδομή για τη φιλοξενία φοιτητών.
Το προβλεπόμενο ποσό δεν αφορά αποκλειστικά την αγορά του ακινήτου, αλλά μπορεί να καλύψει και τις απαραίτητες εργασίες ανακαίνισης και διαμόρφωσης, τις σχετικές μελέτες, καθώς και άλλες συναφείς δαπάνες, προκειμένου το κτήριο να καταστεί κατάλληλο για τη λειτουργία φοιτητικής εστίας.
Η νέα πρέμβαση έρχεται να προστεθεί στις παρεμβάσεις ενίσχυσης των υποδομών και της λειτουργίας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Μέσα στο 2026 έχουν προβλεφθεί 800.000 ευρώ για τη συντήρηση, επισκευή και λειτουργική αναβάθμιση των υποδομών της, ενώ είχε προηγηθεί έκτακτη επιχορήγηση 245.935 ευρώ για την κάλυψη αυξημένων λειτουργικών αναγκών της Σχολής.
Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε: «Για πρώτη φορά δημιουργούμε τη δυνατότητα η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών να αποκτήσει κτήριο για τη δική της φοιτητική εστία, με χρηματοδότηση έως 7,45 εκατομμύρια ευρώ.
Η φοιτητική στέγη είναι ένα πραγματικό ζήτημα για τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Η δυνατότητα ενός νέου ανθρώπου να σπουδάσει μακριά από το σπίτι του δεν μπορεί να εξαρτάται μόνο από το εάν η οικογένειά του μπορεί να ανταποκριθεί στο κόστος της στέγασης.
Με τη συγκεκριμένη παρέμβαση επενδύουμε σε μια υποδομή που θα μείνει στην ΑΣΚΤ και θα υπηρετεί τις επόμενες γενιές φοιτητών της. Στηρίζουμε έμπρακτα ένα ιστορικό Ίδρυμα της χώρας μας και, κυρίως, τους ανθρώπους του».