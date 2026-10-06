Στο εδώλιο εκπαιδευτικοί για κινητοποιήσεις – «Ποινικοποιούν ξανά τη συνδικαλιστική δράση», λέει η ΟΛΜΕ

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Στο εδώλιο οδηγούνται στις 7 Οκτωβρίου, εξ αναβολής, τρία συνδικαλιστικά στελέχη της ΕΛΜΕ Πειραιά και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά για δύο κινητοποιήσεις του 2022 και του 2023. Η ΟΛΜΕ κάνει λόγο για νέα «ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης» και ζητά να αποσυρθούν οι κατηγορίες.

Σε δίκη, εξ αναβολής, οδηγούνται στις 7 Οκτωβρίου τρία συνδικαλιστικά στελέχη της ΕΛΜΕ Πειραιά και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, για δύο κινητοποιήσεις που είχαν πραγματοποιηθεί το 2022 και το 2023. Η ΟΛΜΕ αντιδρά έντονα, μιλώντας για νέα «ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης» και ζητώντας να σταματήσει κάθε δίωξη και να αποσυρθούν οι κατηγορίες.

Συγκεκριμένα, σε δίκη οδηγούνται το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ και πρώην πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Πειραιά, Ηλίας Πατίδης, το μέλος του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Ακρίτας Καλούσης και ο Παναγιώτης Χουντής, τότε γραμματέας του Δ.Σ., καθώς και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά και πρόεδρος του σωματείου ΕΝΕΔΕΠ, Μάρκος Μπεκρής.

Οι δύο κινητοποιήσεις για τις οποίες γίνεται η δίκη

Σύμφωνα με την ΟΛΜΕ, η υπόθεση αφορά δύο διαφορετικές κινητοποιήσεις. Η πρώτη είχε πραγματοποιηθεί στις 30 Νοεμβρίου 2022 στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, ενάντια στις πρώτες διώξεις εκπαιδευτικών.

Η δεύτερη πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαρτίου 2023 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, με αφορμή ημερίδα για την ιδιωτική εκπαίδευση από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά.

Η ΟΛΜΕ συνδέει τις συγκεκριμένες κινητοποιήσεις με τις αντιδράσεις του σωματείου για την εκπαιδευτική πολιτική, τα κενά και την υποχρηματοδότηση των σχολείων, καθώς και με τις καταγγελίες για συνδικαλιστικές διώξεις.

Τι αναφέρει για το κατηγορητήριο

Για την κινητοποίηση της 30ής Νοεμβρίου 2022 στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η ΟΛΜΕ αναφέρει ότι το κατηγορητήριο περιλαμβάνει τη «διατάραξη της ομαλής λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας», είσοδο με «φωνασκίες», καθώς και φερόμενες φθορές.

Η Ομοσπονδία χαρακτηρίζει το κατηγορητήριο «ανυπόστατο» και υποστηρίζει ότι εκείνη την περίοδο ο τότε Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά και σημερινός Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης αρνούνταν ακόμη και να συναντήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Πειραιά προκειμένου να ακούσει τα αιτήματα και τα προβλήματα των εκπαιδευτικών.

Όπως σημειώνεται, σκοπός της συγκεκριμένης κινητοποίησης ήταν να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Διευθυντή Εκπαίδευσης και να τεθούν τα ζητήματα που απασχολούσαν τους εκπαιδευτικούς.

Κατηγορία και για «σωματική βλάβη»

Σε ό,τι αφορά την κινητοποίηση για την ιδιωτική εκπαίδευση, η ΟΛΜΕ αναφέρει ότι στο κατηγορητήριο προστίθενται κατηγορίες σε βάρος του προέδρου του Εργατικού Κέντρου Πειραιά για πρόκληση «σωματικής βλάβης» που θα «μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο ζωής».

Και αυτές οι κατηγορίες χαρακτηρίζονται από την Ομοσπονδία «βαριές» και «ανυπόστατες».

Η ΟΛΜΕ υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά εντάσσεται, κατά την ίδια, σε ένα ευρύτερο κλίμα πίεσης στα συνδικαλιστικά δικαιώματα.

Συνδέει μάλιστα την υπόθεση με άλλες διώξεις που, όπως αναφέρει, αντιμετωπίζουν εκπαιδευτικοί και συνδικαλιστές, αλλά και με το νέο πειθαρχικό πλαίσιο στο Δημόσιο.

«Η τρομοκρατία δεν θα περάσει – του λαού η πάλη θα τη σπάσει! Οι αγώνες θα νικήσουν!», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Η Ομοσπονδία ζητά να σταματήσει άμεσα κάθε δίωξη, να αποσυρθούν οι κατηγορίες και να μην ασκηθεί καμία πειθαρχική δίωξη, ενώ παράλληλα εκφράζει την αντίθεσή της στο νέο πειθαρχικό δίκαιο.