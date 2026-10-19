Έξυπνες διαβάσεις έξω από σχολεία: Τι αλλάζει για την ασφάλεια των μαθητών

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Σε 107 Δήμους της χώρας κατασκευάζονται 843 έξυπνες διαβάσεις έξω από σχολεία, με αισθητήρες και φωτεινά συστήματα που προειδοποιούν τους οδηγούς για την παρουσία πεζών.

Οι έξυπνες διαβάσεις έξω από σχολεία αποκτούν νέο ρόλο στην προστασία των μαθητών, καθώς ειδικά συστήματα θα εντοπίζουν την παρουσία πεζών και θα ενεργοποιούν αυτόματα φωτεινή σήμανση, προειδοποιώντας τους οδηγούς πριν από τη διέλευση. Συνολικά 843 τέτοιες διαβάσεις προβλέπεται να κατασκευαστούν σε 107 Δήμους της χώρας, στο πλαίσιο έργου προϋπολογισμού 78 εκατομμυρίων ευρώ.

Η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων αναμένεται έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης των παιδιών από και προς τις σχολικές μονάδες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην έγκαιρη αναγνώριση των πεζών από τους οδηγούς, ακόμη και όταν η ορατότητα περιορίζεται εξαιτίας του σκοταδιού ή των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Διαβάσεις που εντοπίζουν την παρουσία πεζών

Η βασική λειτουργία των νέων συστημάτων στηρίζεται στην αυτόματη ενεργοποίηση της φωτεινής σήμανσης όταν κάποιος πεζός πλησιάζει στο σημείο διέλευσης. Με αυτόν τον τρόπο, η διάβαση γίνεται περισσότερο ορατή στους διερχόμενους οδηγούς τη στιγμή που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.

Στο οδόστρωμα τοποθετούνται ειδικές φωτεινές διατάξεις τεχνολογίας LED, οι οποίες φωτίζουν τόσο τη διάβαση όσο και τον χώρο αναμονής των πεζών στο πεζοδρόμιο. Ταυτόχρονα, κατακόρυφες πινακίδες LED ενεργοποιούνται για να ενημερώσουν τους οδηγούς ότι κάποιος βρίσκεται στη διάβαση ή ετοιμάζεται να τη διασχίσει.

Η συνδυασμένη λειτουργία των φωτεινών εγκαταστάσεων αποσκοπεί στην έγκαιρη προειδοποίηση των οδηγών, ώστε να μπορούν να προσαρμόζουν την ταχύτητα των οχημάτων τους ανάλογα με τις συνθήκες.

Προστασία των μαθητών ακόμη και με περιορισμένη ορατότητα

Σημαντικό χαρακτηριστικό των έξυπνων διαβάσεων είναι η δυνατότητα ενίσχυσης της ορατότητας σε περιπτώσεις όπου οι οδηγοί δυσκολεύονται να διακρίνουν τους πεζούς. Η φωτεινή σήμανση αποκτά ιδιαίτερη σημασία κατά τις νυχτερινές ώρες, αλλά και σε περιόδους βροχόπτωσης ή ομίχλης.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει την ασφαλέστερη διέλευση των μαθητών από τους δρόμους που βρίσκονται κοντά στις σχολικές εγκαταστάσεις. Η προειδοποίηση ενεργοποιείται όταν εντοπιστεί πεζός, επιτρέποντας στους οδηγούς να αντιληφθούν την παρουσία του πριν ή κατά τη διέλευσή του.

Παράλληλα, για την ηλεκτροδότηση των συστημάτων προβλέπεται η χρήση ηλιακών συλλεκτών κατάλληλης χωρητικότητας. Έτσι, οι εγκαταστάσεις θα μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα, αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια.

Πώς θα αξιοποιούνται τα στοιχεία από τους δρόμους

Πέρα από τη φωτεινή προειδοποίηση των οδηγών, οι νέες εγκαταστάσεις θα διαθέτουν αισθητήρες που θα καταγράφουν πληροφορίες σε συνεχή βάση. Η λειτουργία τους θα εκτείνεται σε ολόκληρο το 24ωρο, με δυνατότητα συλλογής δεδομένων για την κυκλοφορία των οχημάτων και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

Οι πληροφορίες αυτές θα συγκεντρώνονται σε ενιαία κεντρική πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα είναι δυνατή η παρακολούθηση της κυκλοφοριακής εικόνας σε πραγματικό χρόνο. Η πρόσβαση στα δεδομένα θα επιτρέπει την αποτύπωση των συνθηκών τόσο συνολικά όσο και ξεχωριστά για κάθε Δήμο.

Με βάση τα στοιχεία που θα συλλέγονται, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν σημεία όπου εμφανίζονται προβλήματα κυκλοφορίας. Η αξιοποίησή τους αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της κίνησης των οχημάτων και, όπου αυτό είναι δυνατό, στον περιορισμό ή την αποτροπή φαινομένων συμφόρησης στις πόλεις.

Έργο 78 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης

Η εγκατάσταση των 843 διαβάσεων πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Κατασκευή έξυπνων πρότυπων διαβάσεων σχολείων», το οποίο υλοποιεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ).

Τη χρηματοδότηση αναλαμβάνει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, με ευρωπαϊκούς πόρους από το NextGenerationEU, μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 78 εκατομμύρια ευρώ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε 107 Δήμους σε ολόκληρη την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων ο Πύργος Ηλείας και ο Δήμος Τρικκαίων. Κοινός προσανατολισμός των εγκαταστάσεων είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας γύρω από τα σχολεία και η προστασία των παιδιών κατά τις καθημερινές μετακινήσεις τους.

Τι αναφέρει ο Δημήτρης Παπαστεργίου για την ασφάλεια των παιδιών

Στη σημασία της τεχνολογίας για την προστασία των μαθητών αναφέρθηκε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, σε δηλώσεις του στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Η ασφάλεια των παιδιών μας στον δρόμο είναι ευθύνη όλων μας και σταθερή προτεραιότητά μας», υπογράμμισε, συνδέοντας την υλοποίηση του έργου με τη δυνατότητα αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών στις καθημερινές σχολικές διαδρομές.

Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη συμβολή των φωτεινών ενδείξεων και των μηχανισμών έγκαιρης προειδοποίησης, καθώς καθιστούν ευκολότερο για τους οδηγούς να διακρίνουν εγκαίρως τους πεζούς.

Όπως επισήμανε, τα συγκεκριμένα συστήματα ενισχύουν την ορατότητα και σε περιπτώσεις δυσμενών καιρικών συνθηκών, αποτελώντας μέρος των παρεμβάσεων που σχεδιάζονται για την ασφαλέστερη μετακίνηση των μαθητών.