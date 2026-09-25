Προσλήψεις αναπληρωτών: Οι νέες κρίσιμες ημερομηνίες για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο

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Στην τελική ευθεία η Β΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών, με τις κρίσιμες ημερομηνίες να «κλειδώνουν» στα τέλη Σεπτεμβρίου και τις αναλήψεις υπηρεσίας να ακολουθούν στις αρχές Οκτωβρίου.

Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης περνά πλέον το βάρος της διαδικασίας που προηγείται της Β’ φάσης προσλήψεων αναπληρωτών, καθώς μέχρι σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες ενέργειες για τα λειτουργικά κενά.

Αμέσως μετά, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στο Υπουργείο Παιδείας και στην ενεργοποίηση της νέας φάσης προσλήψεων, η οποία, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, αναμένεται να κινηθεί στην περιοχή των 6.000 έως 6.500 θέσεων.

Οι ημερομηνίες που συγκεντρώνουν αυτή τη στιγμή τις περισσότερες εκτιμήσεις είναι 29 ή 30 Σεπτεμβρίου, χωρίς ωστόσο να πρόκειται για οριστικοποιημένο χρονοδιάγραμμα. Αντίστοιχα, η ανάληψη υπηρεσίας όσων προσληφθούν τοποθετείται χρονικά στις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου και συγκεκριμένα μεταξύ 2 και 6 Οκτωβρίου.

Καταγγελία στο iPaideia για τις καθυστερήσεις στη στελέχωση των Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ

Σε «αναμμένα κάρβουνα» κάθονται οι αναπληρωτές που αναμένουν την στελέχωση των Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση καθώς όπως όλα δείχνουν είναι πιθανό να μείνουν εκτός της πολυαναμενόμενης β’ φάσης. Παράλληλα, προβληματισμό προκαλεί και το γεγονός ότι οι μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην παρακολούθηση του σχολικού προγράμματος, κυρίως λόγω ελλιπούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, παραμένουν στον «αέρα» για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρά το γεγονός ότι έχει ήδη ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά.

Αναπληρώτρια εκπαιδευτικός ΠΕ70, η οποία θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία της, περιγράφει στο iPaideia.gr τις αντικρουόμενες πληροφορίες που λαμβάνουν οι αναπληρωτές από το Υπουργείο Παιδείας και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις, ενώ υπογραμμίζει και τις συνέπειες που αυτή η κατάσταση θα έχει για τους μαθητές που παρακολουθούν τις ΖΕΠ.

Άγνωστη η αιτία της καθυστέρησης – Τι απαντούν Υπουργείο και Περιφερειακές Διευθύνσεις

Όπως αναφέρει, η αιτία της φετινής καθυστέρησης παραμένει άγνωστη, καθώς διαφορετική είναι η εικόνα που μεταφέρεται από το Υπουργείο Παιδείας και διαφορετική από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την ίδια, σε τηλεφωνική επικοινωνία το Υπουργείο Παιδείας ενημερώθηκε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή των τμημάτων από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ενώ οι Περιφερειακές Διευθύνσεις από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι δεν έχουν ακόμη εγκριθεί οι πιστώσεις από το Υπουργείο.

Εκτός Β΄ φάσης οι ΖΕΠ – Τι ενημέρωση υπάρχει για προσλήψεις στις 15 Οκτωβρίου

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ενημέρωση που, σύμφωνα με την ίδια, υπάρχει αυτή τη στιγμή για τη β΄ φάση προσλήψεων.

Όπως υποστηρίζει, κατόπιν επικοινωνίας με το Υπουργείο Παιδείας, έγινε γνωστό πως τα τμήματα ΖΕΠ δεν θα συμπεριληφθούν στις προσλήψεις της επόμενης φάσης.

Αντίθετα, σύμφωνα πάντα με όσα μεταφέρει η αναπληρώτρια εκπαιδευτικός, πρόκειται να πραγματοποιηθεί μία εμβόλιμη -Β2 φάση- αποκλειστικά για τις συγκεκριμένες θέσεις, περίπου στις 15 Οκτωβρίου.

Το τελευταίο στάδιο πριν από τη Β’ φάση

Η διαδικασία για την αποτύπωση των αναγκών των σχολείων έχει ήδη περάσει ένα σημαντικό στάδιο.

Οι κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης είχαν έως την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου για να περάσουν ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΥΔ τα λειτουργικά κενά που έχουν καταγραφεί στις περιοχές ευθύνης τους.

Στη συνέχεια αναλαμβάνουν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, με χρονικό όριο την 25η Σεπτεμβρίου, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις προβλεπόμενες ενέργειες πάνω στα στοιχεία των κενών.

Μόλις κλείσει και αυτός ο κύκλος, θα μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία για τις νέες προσλήψεις σε Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και για ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Στο τραπέζι έως 6.500 νέες προσλήψεις

Ο αριθμός που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο για τη Β’ φάση είναι 6.000 έως 6.500 αναπληρωτές.

Η διαδικασία εκτιμάται ότι θα τρέξει πριν εκπνεύσει ο Σεπτέμβριος, με τις 29 ή 30 του μήνα να εμφανίζονται ως οι πιθανότερες ημερομηνίες.

Η ολοκλήρωση της φάσης εντός Σεπτεμβρίου συνδέεται χρονικά και με την 1η Οκτωβρίου, καθώς από εκείνη την ημερομηνία οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να αφαιρούν περιοχές από τις δηλώσεις τους.

Οι εκτιμήσεις ανεβάζουν τα κενά στις 21.000

Το εύρος της Β’ φάσης αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε συνδυασμό με την εικόνα που παρουσιάζεται για τις ανάγκες των σχολείων μετά την έναρξη της χρονιάς.

Οι εκτιμήσεις που έχουν διατυπωθεί ανεβάζουν τα ακάλυπτα λειτουργικά κενά σε περίπου 21.000, με ορισμένες ειδικότητες να εμφανίζουν ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα κάλυψης.

Εφόσον τελικά οι προσλήψεις κινηθούν μεταξύ 6.000 και 6.500, η νέα φάση θα καλύψει μέρος και όχι το σύνολο των αναγκών που καταγράφονται.

Οι 293 προσλήψεις που προηγήθηκαν

Ανάμεσα στην Α’ και τη Β’ φάση μεσολάβησε η Α2 φάση, μέσω της οποίας έγιναν 293 προσλήψεις.

Ωστόσο, οι συγκεκριμένες θέσεις συνδέονταν αποκλειστικά με κενά που δημιουργήθηκαν επειδή υποψήφιοι της Α’ φάσης δεν ανέλαβαν υπηρεσία.

Κατά συνέπεια, η Α2 δεν αποτέλεσε γενικευμένη διαδικασία κάλυψης των λειτουργικών αναγκών που εξακολουθούν να υπάρχουν στα σχολεία.

Η Γ’ φάση τοποθετείται μέσα στον Νοέμβριο

Η Β’ φάση δεν αναμένεται να αποτελέσει το τελευταίο κύμα προσλήψεων.

Η επόμενη διαδικασία τοποθετείται, σύμφωνα με τον μέχρι τώρα σχεδιασμό, στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, ώστε μέχρι τότε να έχουν συγκεντρωθεί οι αναγκαίες πιστώσεις.

Το αμέσως επόμενο ορόσημο, πάντως, είναι η 25η Σεπτεμβρίου, οπότε ολοκληρώνεται το στάδιο των Περιφερειακών Διευθύνσεων για τα λειτουργικά κενά. Από εκεί και πέρα, το ενδιαφέρον στρέφεται στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου για τη Β’ φάση και στις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου για την ανάληψη υπηρεσίας.